Sciacca, sarà riaperto il Centro medico legale

«Il centro medico-legale di Sciacca riaprirà nel giro di pochi mesi, ho parlato direttamente con il presidente dell'Inps Pasquale Tridico che mi ha confermato la volontà di riaprire il Centro nel giro di pochi mesi durante i quali verranno espletati i concorsi già avviati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Lo ha comunicato il senatore Rino Marinello, allegando alla nota stampa una sua foto con il presidente dell'Inps.

«La riapertura - aggiunge Marinello - prevede il ritorno ad una piena assunzione in carico dell'utenza interessata. Intanto, nel periodo transitorio, quello che intercorre tra la determina, l'espletamento dei concorsi e la riapertura, saranno garantite le visite mediche due giorni a settimana, con 15 visite giornaliere, quindi trenta visite settimanali, sufficienti per non creare, almeno temporaneamente, disagi all'utenza e all'intero territorio. Sono estremamente soddisfatto del risultato, ottenuto grazie all'impegno incessante che ho condotto in questi mesi - aggiunge Marinello - e al contatto diretto con Tridico, oltre all'intervento di altri colleghi portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, all'Ars e al Comune. Una battaglia che abbiamo condotto senza sosta, presentando interrogazioni a tutti i livelli, svolgendo numerosi incontri con la dirigenza regionale e nazionale e inviando decine di lettere e richieste di intervento».

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE