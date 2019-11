Multe elevate dai vigili nel 2019, ad Agrigento previsto incasso di 825 mila euro

Per quest'anno verranno incassati, stando al trend dei proventi del passato, 825.696,90 euro di contravvenzioni. Sanzioni elevate dalla polizia municipale di Agrigento, di cui è comandante Gaetano Di Giovanni, per il mancato rispetto del codice della strada.

Per il 50 per cento di questi soldi - ben 365.242,53 euro - è stato già deciso il riparto in progetti specifici. La proposta, per come impegnare i soldi, è stata fatta proprio dal comandante dei vigili urbani, ma è stata - nelle ultime ore - deliberata dall'Esecutivo.

Il 25 per cento, si tratta di una quota vincolata, verrà utilizzata per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale. Nello specifico verranno impiegati 45.810,63 euro. Ben 26 mila euro invece sono stati destinati alla manutenzione dei sistemi di video sorveglianza.

