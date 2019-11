Agrigento, castello dei Firetto abusivo? La difesa: "Ottenuti 8 permessi"

Sarebbero otto, stando alla difesa, i permessi rilasciati dal Comune di Joppolo e dalla Sovrintendenza alla famiglia Firetto per la ristrutturazione del Castello Colonna. È la risposta alle accuse di abusi edilizi nei confronti del sindaco di Agrigento e del fratello.

Ieri mattina, dopo che la Cassazione aveva annullato il dissequestro invitando a motivare meglio alcuni aspetti della decisione, si è celebrata l'udienza davanti al tribunale del riesame. Il pubblico ministero, come riporta Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ipotizza la realizzazione di opere abusive sulla struttura e sostiene che la struttura sarebbe stata ristrutturata con la creazione di opere autorizzate ma in forza di provvedimenti illegittimi.

"Non si comprende quale sarebbe stata la condotta illecita degli indagati che si sono limitati a chiedere delle autorizzazioni che sono state debitamente rilasciate", ribatte il pool difensivo e, aggiunge, "non è stato ristrutturato in maniera difforme rispetto alla normativa urbanistica".

