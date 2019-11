Esce per andare al frantoio ma scompare senza lasciare traccia. Di Giuseppe Puma, 82 anni, di Racalmuto, in provincia di Agrigento, non si hanno notizie da ieri mattina. Il pensionato era in contrada Comete a raccogliere olive e stava andando al frantoio.

I carabinieri hanno avviato subito le ricerche dell’uomo nelle campagne del paese ma finora è stato inutile.

© Riproduzione riservata