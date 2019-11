È giallo a Licata per un incendio che nella notte fra mercoledì e giovedì, ha distrutto l’auto di proprietà di un disoccupato del luogo, di 46 anni.

La vettura, una Renault Clio, era parcheggiata in via Torquato Tasso ed è andata in fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

Gli agenti del Commissariato di Licata stanno indagando; nessuna ipotesi è esclusa nemmeno quella dell’incendio doloso.

