Abusivismo a Favara, sequestrata villetta di due piani

Denunciato per aver costruito una villetta abusiva a Favara. Un impiegato cinquantaseienne è stato denunciato alla Procura di Agrigento per aver realizzato su un terreno di circa 5 mila metri e senza autorizzazione un fabbricato, in cemento armato, di 240 metri quadrati.

L'immobile di due piani, ancora in costruzione, e i mezzi che venivano utilizzati in quel cantiere a cielo aperto, sono stati posti sotto sequestro.

L'articolo completo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

