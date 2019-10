San Leone, ubriaco al volante investe in pieno un'altra auto

Ubriaco centra un'autovettura in sosta, che stava quasi per immettersi in corsia, lungo il viale Delle Dune. È accaduto nella notte fra sabato e domenica a San Leone. A sbattere contro il Suv è stata una Fiat Panda condotta da un extracomunitario di 25 anni.

A rimanere ferito, ma nulla di preoccupante, è stato uno dei passeggeri che stava salendo sul Suv in sosta. Scattato l'allarme, lungo il viale Delle Dune, s'è precipitata una pattuglia della polizia Stradale di Agrigento. Una pattuglia che era già in zona per gli ormai consueti controlli per prevenire le stragi del sabato sera, è intervenuta sul luogo.

