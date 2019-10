Permessi premio a ergastolani, i boss agrigentini che potrebbero usufruirne

Per alcuni boss si profila, dopo il pronunciamento della Corte costituzionale, la possibilità - seppure molto complicata e teorica - di ottenere un permesso premio. Tra gli ergastolani della provincia di Agrigento spiccano i nomi di Stefano Fragapane, Giuseppe Gambacorta, Calogero Castronovo, Giuseppe Brancato, Gerlandino Messina, Giuseppe Falsone e Salvatore Fragapane.

Nei mesi scorsi, come riporta Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il realmontese Joseph Focoso, condannato all'ergastolo per l'omicidio del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, aveva chiesto di convertire la pena da ergastolo a pena detentiva a 30 anni. Richiesta rigettata e non è escluso che possa tentare di sfruttare i nuovi benefici previsti dalla legge.

© Riproduzione riservata

