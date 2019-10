Incidente ad Agrigento, scontro tra cinque veicoli: tre feriti, traffico in tilt

Tre feriti in un incidente stradale sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula, che ha coinvolto cinque veicoli. Sul posto personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Lo scontro tra il Villagio Mosè e Palma di Montechiaro.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, dei tre feriti, la più grave è una donna, che ha riportato nell'urto un traumea toracico, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. A causa dell'incidente, il traffico sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è stato provvisoriamente bloccato all'altezza del chilometro 208,300, in territorio di Agrigento. Sul posto è presente anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

