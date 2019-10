Agrigento, partono i lavori a Piazza Cavour: dureranno 45 giorni

Sono partiti i lavori in piazza Cavour ad Agrigento, per mettere in sicurezza il palazzo in stile Liberty. Fra 25 o 30 giorni sarà invece possibile riaprire un passaggio pedonale sul marciapiede a Sud del viale Della Vittoria.

Nell'immobile si sono registrati due crolli di cornicioni nelle passate settimane. Cedimenti che hanno portato all'apertura di un'inchiesta della Procura e che hanno determinato, con pesantissimi disagi per l'intera Agrigento, la chiusura del viale Della Vittoria.

