Attacco hacker a Canicattì, in tilt gli uffici pubblici

Sistemi informatici di enti e strutture pubbliche nel mirino degli hacker a Canicattì. Ad essere presi di mira i sistemi informatici di tre strutture pubbliche: comune, ospedale civile Barone Lombardo e poliambulatorio di via Pietro Micca.

Gli episodi si sono verificati a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Per primo ad accorgersi dell'attacco è stato il comune di Canicattì. Il sindaco ha informato la cittadinanza che a causa di un attacco hacker già nella giornata di lunedì era impossibile accedere ai servizi demografici ed a quelli del protocollo.

Il sindaco Di Ventura ha rassicurato che i problemi erano in via di risoluzione e che l'episodio era stato denunciato alla polizia postale per individuare gli autori. Con il passare delle ore si è saputo che analoghi problemi avevano avuto i sistemi informatici dell'ospedale di Canicattì e del Poliambulatorio di via Pietro Micca.

