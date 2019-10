Cammarata, vende hashish a un diciottenne: arrestato 37enne nisseno

Un 37enne di Caltanissetta è stato arrestato a Cammarata dai carabinieri mentre stava vendendo hashish a un 18enne.

I militari stavano svolgendo un servizio di osservazione, nelle zone del centro, per verificare se i sospetti nei confronti del 37enne, quale spacciatore, fossero reali nutriti da qualche tempo.

I carabinieri hanno notato un giovane avvicinarsi e scambiare denaro e stupefacente e a quel punto sono intervenuti bloccando il trentasettenne.

L'acquirente era uno studente appena diciottenne con in mano quasi due grammi di hashish. La perquisizione è stata fatta anche nell’abitazione dello spacciatore, dove i carabinieri hanno trovato circa dieci grammi di hashish già suddivisa in stecche per la vendita e un bilancino di precisione.

Per il trentasettenne sono scattati gli arresti domiciliari. La droga, sequestrata, sarà sottoposta agli accertamenti chimici per stabilire il numero di dosi ricavabili.

