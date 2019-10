Truffa ad un'anziana ad Agrigento, derubata di soldi e preziosi

Una pensionata 82enne è stata raggirata e derubata di soldi e oggetti preziosi. È accaduto ad Agrigento e non si tratta del primo caso. Una donna si è spacciata per funzionario di un ufficio pubblico e, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola (ed. Agrigento), si è fatta aprire la porta di casa. A quel punto ha distratto la donna e arraffato quanto trovato nei cassetti e sui mobili.

L'anziana, accortasi del furto, ha presentato denuncia contro ignoti e i militari dell'Arma della stazione di Agrigento hanno già avviato le indagini.

