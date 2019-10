Manca l'acqua a Porto Empedocle, guasto al serbatoio "Montecrasto"

Guasto al serbatoio "Montecrasto" di Porto Empedocle nella mattinata di oggi. A comunicarlo una nota di Girgenti Acque che ha avvisato i cittadini di possibili disagi nella giornata di oggi.

Infatti, non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente, la distribuzione idrica prevista nella giornata odierna non verrà effettuata. L'erogazione tornerà regolare non appena la Siciliacque avrà ripristinato la normale fornitura idrica al serbatoio interessato.

