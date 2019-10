Incidente sulla statale Licata-Canicattì, morto dopo due giorni il conducente

Nulla da fare per Carmelo Curto, 83 anni di Castrofilippo, coinvolto in un incidente autonomo lo scorso sabato pomeriggio sulla statale 123 Licata-Canicattì in territorio di Naro. L'anziano, che era stato ricoverato in urgenza, è morto ieri all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì a causa di complicazioni sorte durante la notte.

L'uomo era a bordo della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Oggi nel pomeriggio nella chiesa Madre di Castrofilippo si celebreranno i funerali.

