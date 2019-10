Raffadali, molotov contro un balcone

Molotov contro il balcone della casa di un operaio quarantaquattrenne. Pochi i dubbi sul fatto che si sia trattato di un avvertimento. È accaduto tutto a Raffadali: ignoti, all'improvviso, hanno scaraventato una bottiglia molotov contro il balcone dell'abitazione del quarantaquattrenne.

La deflagrazione ha mandato in frantumi la finestra, ma nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Non è escluso - ma non ci sono certezze ufficiali al riguardo - che fino a poco prima qualcuno fosse affacciato al balcone. La bottiglia incendiaria avrebbe potuto infatti determinare anche feriti vista la carica esplosiva.

Non è escluso, ma il riserbo investigativo è massimo, che i carabinieri nei prossimi giorni, possano tornare a sentire oltre che l'operaio, magari anche qualche vicino di casa.

