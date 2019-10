Agrigento, sbagliano la raccolta differenziata: 64 multe in 9 mesi

La raccolta differenziata ha certamente complicato la vita lavorativa anche agli agenti della polizia municipale di Agrigento. Da quando, nella città dei Templi, è partita la raccolta «porta a porta», il nucleo di polizia Ambientale ha dovuto confrontarsi quotidianamente con il «fiorire» di discariche a cielo aperto in ogni parte della città, tanto in centro storico quanto in periferia. Ma ha dovuto anche sanzionare quanti, dopo un periodo di tolleranza, hanno continuato a sbagliare la differenziazione dei rifiuti. Compresi uffici pubblici, esercizi o attività commerciali.

Dall'inizio dell'anno, fino al 12 settembre scorso, il nucleo di polizia Ambientale ha fronteggiato 550 «casi» fra accertamenti e contravvenzioni. Ben 224, invece, le multe elevate, per un totale complessivo di 193.489 euro. Quanti dei sanzionati abbiano poi effettivamente pagato, e quanto è già giunto nelle casse di palazzo dei Giganti, la maxi «stangata» non è, ancora, dato saperlo.

La polizia municipale, coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, nonostante la carenza di organico, è sempre stata in prima linea, fin dal momento in cui ha preso l'avvio la raccolta differenziata, per sanzionare gli indisciplinati e provare a garantire dignità e decoro alla città.

