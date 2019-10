Agrigento, crollo in piazza Cavour: oggi un nuovo sopralluogo

Fissato per oggi un nuovo sopralluogo, in presenza dei vigili del fuoco, per iniziare le operazioni di messa in sicurezza. La convocazione questa mattina alle ore 10, dall'ingegnere Luigi Palizzolo, consulente del pm Antonella Pandolfi nell'ambito dell'inchiesta per il crollo di piazza Cavour.

La «fase 1» della consulenza di Palizzolo consisterà proprio nell'elaborazione di un progetto di messa in sicurezza, necessario soprattutto per consentire il rientro in casa delle famiglie e delle attività evacuate e il ripristino della normale viabilità nella principale piazza cittadina. In seguito si passerà ad accertare le eventuali responsabilità individuali.

L'articolo completo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE