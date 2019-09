Canicattì, teatro Sociale chiuso: saltano gli spettacoli già fissati

Chiuso da mesi lo resterà forse ancora a lungo per problemi tecnici. È la sorte del Teatro Sociale di via Capitano Ippolito a Canicattì che negli ultimi tempi non sembra avere vita facile. Problemi tecnici che sono esplosi contemporaneamente al punto da far saltare tutta una serie di manifestazioni preventivate da tempo.

Per un certo periodo alcune manifestazioni si sono svolte anche forzando un pochino la burocrazia e sfruttando i buchi delle varie normative, come ebbe a confessare un precedente assessore in pieno consiglio comunale. Adesso però l'amministrazione, guidata dal sindaco Ettore Di Ventura, sembra intenzionata a non far aprire il Teatro Sociale sino a quando tutto non sarà a posto e soprattutto i problemi non saranno risolti in maniera definitiva.

farne le spese di recente anche due spettacoli teatrali organizzati in partenariato con la stessa amministrazione comunale. L'ultimo di questi inserito anche nella «Settimana della Legalità» e rinviato a data da destinarsi.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

