Il crollo in piazza Cavour, a rischio posti di lavoro ad Agrigento

Dopo il crollo del cornicione dal palazzo liberty di piazza Cavour ad Agrigento, i commercianti lanciano un allarme. Calogero Sajeva, titolare di una delle attività storiche del viale Della Vittoria, come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola (ed. Agrigento), ha evidenziato tutti i disagi che gli esercenti stanno vivendo.

"Ho otto dipendenti - ha detto - e non sappiamo cosa fare. Vogliamo capire quanto tempo ci vuole per poter mettere in sicurezza l'intera struttura, sia per noi esercenti commerciali che per l'intera popolazione". E poi ha aggiunto: "Metà della merce, avendo alimenti, l'ho dovuta distruggere. Ho altra merce che può durare, ma se continua così va buttata. Il danno delle giornate mancate e dei dipendenti non pagati potrà essere quantificato dopo. L'importante è riaprire e tornare alla normalità".

