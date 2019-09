Agrigento, Verdura a rischio esondazione: i tecnici controllano gli argini

Verrà eseguito nelle prossime ore un sopralluogo lungo il fiume Verdura per verificare l'esigenza di interventi immediati per scongiurare pericoli in caso di maltempo. Il presidente Nello Musumeci ha ribadito la massima attenzione da parte della Regione nell'affrontare gli aspetti relativi alla bonifica del fiume Verdura.

"Da 27 anni - ha sottolineato il governatore - non si effettuano interventi di manutenzione del Sosio-Verdura. L'amministrazione regionale si è dotata di un rilievo aereo dell'intera zona per verificare la portata dei danni e degli interventi da adottare. Dopo l'ultima esondazione del novembre scorso ho raccolto l'appello degli agricoltori e attivato tutti i canali possibili per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del fiume".

