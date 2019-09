Agrigento, posti letto non segnalati: nuovi controlli nei b&b

Più posti letto, rispetto a quelli ufficialmente assegnati. Si tratta soltanto di un bluff pubblicitario? O davvero alcuni titolari di strutture ricettive hanno più posti letto rispetto a quanto risulta al Libero consorzio comunale di Agrigento?

Per scoprirlo, stanando eventuali irregolarità, l'ex Provincia regionale ha disposto nuovi controlli ispettivi in B&B e strutture ricettive varie. Verifiche che, di fatto, si stanno facendo sempre più mirate perché i titolari delle strutture ricettive non sempre pubblicizzano, sui siti on line, quanto corrisponde al vero. E già alcuni, nei mesi passati, sono stati anche sanzionati.

«I titolari delle strutture ricettive classificate operanti nella provincia, in forma scritta, sono stati invitati al rispetto puntuale delle norme in materia di classifica turistica, soprattutto per quanto concerne la pubblicizzazione sui siti di prenotazioni online - hanno ricordato dall'ex Provincia regionale - . Occorre, quindi, procedere ad effettuare i controlli sulle strutture che risultano ancora pubblicizzarsi in maniera difforme da quanto autorizzato nella determinazione dirigenziale di classificazione».

