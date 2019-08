Open Arms: "Disposto il dissequestro della nostra nave"

Il Gip di Agrigento Stefano Zammuto ha disposto il dissequestro della nave Open Arms. Lo rende noto la stessa Organizzazione non governativa attraverso un comunicato: "Il Gip ha ritenuto di aver raccolto gli elementi necessari al proseguimento dell’indagine contro ignoti per abuso di ufficio e sequestro di persona. Il sequestro era stato richiesto dal Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo che le persone a bordo della nostra nave, tutte in condizioni fisiche e psicologiche precarie, erano state costrette ad attendere 19 giorni prima di poter ottenere un porto di sbarco".

Open Arms ritiene il provvedimento "di estrema importanza, in esso infatti è ribadita, ancora una volta, la necessità del rispetto delle Convenzioni internazionali e del diritto del mare, nonchè la tutela della vita e della dignità delle persone in condizioni di fragilità. Come abbiamo sempre ribadito, abbiamo operato e continueremo ad operare nel rispetto del diritto e della legge, certi che questo momento buio della nostra storia verrà superato e che gli Stati europei torneranno nuovamente a tutelare la vita di donne, uomini e bambini e a rispettare le Costituzioni che sono alla base delle nostre democrazie". ITALPRESS

