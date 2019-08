Fermato mentre picchia i genitori, minorenne di Agrigento in comunità

Una furia incontenibile quella scatenata da un minorenne agrigentino contro i genitori nella tarda mattinata di ieri. Una violenza tale che ha spinto gli stessi familiari a chiedere aiuto alla polizia. Giunti sul posto, gli stessi agenti hanno avuto difficoltà a bloccare il giovane.

Da quanto ricostruito non sembrerebbe essere questo il primo caso di violenza del ragazzino nei confronti di mamma e papà. Il giovane, su disposizione del tribunale per i minorenni, adesso si trova in una comunità.

