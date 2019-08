Diportismo selvaggio nell'Agrigentino, elevate oltre 26mila multe

Le multe elevate hanno raggiunto una cifra record: 26.881,50 euro. La Capitaneria di porto di Porto Empedocle, con le sue articolazioni territoriali di Sciacca, Licata e Lampedusa, anche questa estate ha posto in essere una incessante opera di sorveglianza delle coste agrigentine.

Controlli su controlli per garantire il rispetto delle norme di sicurezza balneare e per contrastare l'incivile fenomeno del diportismo selvaggio: imbarcazioni da diporto che si avvicinano, pericolosamente, alla costa. Natanti che, invece, dovrebbero stare ad almeno 200 metri, ossia in aree che non sono destinate ai bagnanti.

Nonostante i numerosi appelli del comandante della Guardia costiera, il capitano di fregata Gennaro Fusco, l'inciviltà e la voglia di violare le norme ha portato, quale opera di repressione delle violazioni, a più di 100 multe.

