Aragona, trovato in possesso di hashish: in manette un 19enne

Incrocia un posto di blocco ma non riesce ad evitare i controlli. E' così che è stato scoperto dai carabinieri di Aragona un probabile pusher 19enne di origini nigeriane. Mentre camminava di notte in una delle strade principali del paese, l'uomo è stato fermato dai militari. Alla loro vista il giovane ha cercato di disfarsi di qualcosa che teneva in mano.

I carabinieri, insospettiti dal gesto, hanno dunque deciso di approfondire il controllo e in seguito a una perquisizione è stato trovato in possesso di dieci dosi di hashish, del peso complessivo di oltre trenta grammi, subito sequestrate.

Il 19 enne, sul momento, non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla droga detenuta, che rivenduta al avrebbe potuto fruttare anche alcune centinaia di euro. Per il giovane, dunque, sono scattate le manette ai polsi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato subito posto agli arresti domiciliari.

