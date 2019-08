Croce Rossa, a Sciacca un "esercito" di 400 volontari

Con 400 volontari già all'opera il gruppo di Sciacca della Croce Rossa rappresenta un'importante realtà a livello provinciale e siciliane, ma l'obiettivo è di migliorare ancora i numeri e la qualità del servizio e ieri mattina, in una calda domenica d'agosto, Enzo Vita, responsabile del gruppo, ha presentato il nuovo corso ed accolto ulteriori volontari.

La Croce Rossa, ormai da molti anni, è un punto di riferimento a Sciacca per i servizi che vengono svolti anche in occasione di importanti manifestazioni, a cominciare dal Carnevale quando lo staff sanitario, con numerosi volontari, è sul campo per assicurare assistenza medica e in più di un'occasione, anche nella scorsa edizione della festa, ha eseguito interventi che, grazie alla tempestività dell'azione, hanno consentito di salvare vite umane.

«La necessità di aiuto è sempre maggiore, le esigenze aumentano sempre più - dice Enzo Vita - così come le vulnerabilità di qualunque genere. Croce Rossa ha l'obiettivo entro il 2030 di aiutare il maggior numero di persone, dal sociale, alla protezione civile, alla salute".

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE