Scala dei Turchi, soccorse due turiste colte da malore

Doppio intervento dei militari della Guardia costiera di Porto Empedocle intervenuti per soccorrere e trasportare due turiste colte da malore mentre si trovavano nei pressi della Scala dei Turchi, a Realmonte.

Il primo intervento intorno alle 12. La Centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha chiesto l’aiuto della Capitaneria di porto per poter evacuare una ragazza ventenne del luogo colta da malore, vista l’impossibilità da parte degli operatori del 118 di effettuare il trasporto della donna via terra.

I militari hanno preso a bordo del battello la donna trasportata a Porto Empedocle dove in banchina c'era una ambulanza del 118 che ha condotto la donna al «San Giovanni di Dio» di Agrigento. Stessa procedura per il secondo intervento avvenuto alle 18 con la richiesta da parte della Centrale operativa del 118 di trasportare via mare una turista napoletana di 51 anni. (AGI)

