Ribera, pugno in faccia ad ambulante: arrestato l'aggressore

Sarebbe l'autore di una brutale aggressione nei confronti di un venditore ambulante quarantaduenne al quale avrebbe sferrato per strada, in centro, a Ribera, un violento pugno al volto, provocandone la perdita di conoscenza ed il successivo ricovero in prognosi riservata.

Dopo un'indagine lampo, il presunto aggressore è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Sciacca. È un senegalese di 43 anni del quale non è stato reso noto il nome.

Alle prime luci dell'alba, dopo una fulminea attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, i carabinieri della Tenenza di Ribera hanno stretto le manette ai polsi del senegalese, eseguendo un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso per il reato di lesioni personali gravi.

