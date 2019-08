Isola pedonale a Favara, i commercianti: "Serve il confronto"

In attesa che si reintegri la giunta, orfana di due assessori, l'amministrazione comunale è chiamata a gettare acqua sul fuoco di una polemica innescata dalla delibera numero 67 dello scorso 2 agosto con la quale si è istituita l'isola pedonale in piazza Cavour e piazza dei Vespri, ubicate nel centro storico della città. Contrari a questa soluzione i titolari di bar, pizzerie ed esercizi commerciali che offrono servizi nel campo della ristorazione che insistono nella zona compresa tra le due piazze, ma anche tra via Matrice e via Vittorio Emanuele.

Trenta titolari di attività commerciali hanno sottoscritto una nota con la quale chiedono al sindaco Anna Alba l'istituzione di un tavolo tecnico per discutere sui provvedimenti adottati che ritengono penalizzanti per le loro stesse attività. Ricordano che nel passato, con tutte le amministrazioni che si sono susseguite, il confronto tra il pubblico e il privato ha portato a soluzioni condivise e a risultati apprezzabili.

«Riteniamo che l'interruzione di questa collaborazione - scrivono - possa avere conseguenze disastrose, come la perdita di posti di lavoro o lo smantellamento di una realtà che sta già attraversando un momento di difficoltà. Confidiamo, quindi, che si possa aprire nell'immediato un tavolo di discussione in cui le istanze e le ragioni di tutti possano essere valutate e i provvedimenti già adottati modificati nell'interesse della collettività».

