Guasto alle fogne di Agrigento, caos al viale Le Dune

Fogna ostruita e asfalto ceduto: gli operai di Girgenti Acque, di intesa col Comune, chiudono al transito il tratto di strada di fronte al Ragno d'Oro per eseguire l'intervento di ripristino e, nel cuore della mattinata, esplode il caos con la viabilità che va in tilt.

La chiusura in due del Viale delle Dune ha generato incolonnamenti e la paralisi delle stradine sovrastanti, scelte per dribblare il blocco, con il paradosso che, essendo sconnesse e piene di avvallamenti, la maggior parte sono vietate ai mezzi a due ruote che, di estate, sono in maggioranza.

Gli unici che hanno limitato i danni sono quelli che hanno scelto di allungare significativamente i tempi e raggiungere il Viale delle Dune facendo il “giro largo” dal viale Cavaleri Magazzeni, magari percorrendolo fino a metà e poi scendendo. All'origine del problema una grave occlusione della rete fognaria riscontrata dai tecnici di Girgenti Acque, già nei giorni scorsi durante le consuete operazioni di monitoraggio dei livelli. In un primo momento si era pensato di potere risolvere l'intoppo attraverso un semplice spurgo.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

