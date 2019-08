Rifiuti, oggi una raccolta straordinaria ad Agrigento

In via straordinaria oggi ad Agrigento verrà avviata una raccolta dei rifiuti straordinaria. La Regione autorizza il Comune di Agrigento, in via straordinaria a conferire 100 tonnellate di rifiuti alla discarica di Alcamo.

È tutto contenuto nel decreto del dirigente generale del dipartimento Acque e rifiuti della Regione siciliana, Salvo Cocina, al numero 953 del primo agosto scorso. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia, in un articolo di Paolo Picone.

