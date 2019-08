Porto Empedocle, da oggi un nuovo servizio security al porto

Nuovo servizio security al porto di Porto Empedocle. L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale avvia da oggi nel porto di Porto Empedocle un servizio di controllo ai passeggeri e bagagli in imbarco su navi ro-ro e da crociera, impiegando le guardie giurate. Si tratta di personale specializzato nei controlli di security previsti dalle norme in vigore e quindi in grado di assicurare un alto livello di sicurezza.

«Questo nuovo servizio - commenta il presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti - conferma l'attenzione che questa Authority riserva al porto di Porto Empedocle - importante snodo all’interno del network della Sicilia occidentale - dove è in fase di progettazione un nuovo terminal passeggeri e dove sono state avviate le demolizioni dei manufatti più fatiscenti e pericolosi».

«Esprimo vivo compiacimento - dice il comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, Gennaro Fusco - per questo ulteriore traguardo raggiunto che rappresenta un innalzamento del livello di sicurezza del porto ed è frutto della stretta collaborazione e della sinergia con l’AdSP, cui esprimo il mio ringraziamento».

