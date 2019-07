Un costone roccioso di falesia si è sbriciolato improvvisamente, fra le spiagge di Maddalusa e del Caos, ad Agrigento. Panico fra i bagnanti per il forte boato e il rumore della caduta dei massi ma non si sono registrati feriti anche perchè quel tratto era interdetto alla balneazione proprio per via del rischio di crolli. (AGI)

