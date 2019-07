Niente ombrelloni e palloni: guerra agli incivili alla Scala dei Turchi

Guerra ai bagnanti incivili alla Scala dei Turchi. Da oggi, come si legge in un articolo di Paolo Picone sul Giornale di Sicilia in edicola, non si potranno più usare ombrelloni sulla scogliera di marna bianca; niente utilizzo di quest'ultima come cosmetici o fanghi né si potrà giocare a pallone.

E ancora: niente tuffi, gommoni e distribuzione di cibi e bevande. Sono queste le principali limitazioni presenti nell'ordinanza firmata dal sindaco di Realmonte Calogero Zicari a tutela della Scala dei Turchi.

A vigilare sul rispetto dell'ordinanza saranno gli agenti di polizia locale aiutati anche dai carabinieri della locale stazione.

