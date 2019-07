Investe un bimbo e non si ferma, denunciata una canicattinese

Ancora una denuncia della polizia di Canicattì nei confronti di una automobilista che non presta il dovuto soccorso al pedone investito. Sono stati gli agenti della sezione Volanti a denunciare alla Procura di Agrigento una donna di 30 anni del luogo che avrebbe investito un bambino di 10 anni.

Alla donna i poliziotti hanno contestato le ipotesi di reato di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi. I fatti oggetto si sono verificati la scorsa settimana. Una mamma si è recata in commissariato per formalizzare una denuncia contro ignoti secondo la quale il figlio era rimasto vittima di un incidente stradale in pieno centro.

