Calci e pugni contro la moglie, 37enne di Palma finisce in carcere

Calci e pugni contro la moglie mentre per strada teneva per mano i loro figli. E' accaduto a Palma di Montechiaro dove, prima che la vicenda si trasformasse in una tragedia, sono intervenuti sul posto polizia e carabinieri che hanno immediatamente cercato di fermare l'uomo.

La donna, ferita al volto, è finita in pronto soccorso come anche due agenti rimasti coinvolti nella colluttazione. Il trentasettenne di Palma di Montechiaro è stato, dopo essere stato bloccato, arrestato in flagranza di reato.

© Riproduzione riservata

