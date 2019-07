Ossessionato dalla gelosia aggredisce la moglie ad Agrigento

Pare che non accettasse il comportamento della moglie. Che già, nei mesi e nelle settimane precedenti, avesse manifestato una forte gelosia nei confronti della donna: una quarantottenne extracomunitaria. Dopo l'ennesimo episodio, risultato essere non gradito al pensionato, il marito ottantunenne è andato in escandescenze e si sarebbe scagliato contro la consorte.

Fra i due vi sarebbe stata una vera e propria zuffa, durante la quale la donna sarebbe stata colpita con schiaffi e pugni. È accaduto tutto in un'abitazione del viale della Vittoria ad Agrigento. Qualcuno, sentendo le urla e temendo il peggio, ha richiesto l'immediato intervento dei poliziotti. Al viale Della Vittoria si è, infatti, precipitata la prima pattuglia disponibile della sezione Volanti della Questura.

Gli agenti della polizia, seppur con difficoltà: visto che gli animi erano particolarmente agitati, sono riusciti a riportare la calma nella coppia e a farsi raccontare primo cosa fosse effettivamente accaduto e poi cosa avesse scatenato l'alterco trasformatosi in una sorta di aggressione nei confronti della quarantottenne. Alla base di tutto, vi sarebbe stato appunto soltanto la gelosia.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

