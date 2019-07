Rifiuti ad Agrigento, multati 34 trasgressori

Sono 34 le multe per abbandono di rifiuti in strada ad Agrigento. La squadra di Vigilanza ambientale della Polizia urbana di Agrigento ha multato diversi trasgressori per abbandono rifiuti.

I multati sono stati individuati in via Acrone, via Toniolo, via Alletto, contrada Esa-San Biagio, via Volpe, contrada Ciavolotta-Gibisa, piazzale Giglia, via Madonna degli Angeli, via Plebis Rea, via Sironi e via Regione Siciliana.

I trasgressori sono stati identificati anche attraverso l’uso di telecamere e dovranno pagare una multa salata che verrà recapitata direttamente a casa.

© Riproduzione riservata