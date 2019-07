Peschereccio affondato a Porto Empedocle: l'area è sicura

Compiute le operazioni per tutelare l'ambiente marino e di messa in sicurezza del motopesca «Maria Lorena» che nella mattinata lunedì è affondato a Porto Empedocle. L’incidente è avvenuto in corrispondenza del molo Crispi per cause ancora da accertare.

In seguito all’affondamento dell’imbarcazione si è verificata una significativa fuoriuscita di combustibile, a seguito della quale il personale della Guardia costiera, al Comando del Capitano di Fregata Gennaro Fusco, si è prontamente adoperato per arginare ed evitare la dispersione nell’intero ambito portuale.

In particolare è stata creata una cornice di panne assorbenti che ha circoscritto l’imbarcazione delimitando l’area oggetto di interesse. Inoltre, nella mattinata di ieri, sono intervenuti i militari appartenenti al terzo Nucleo Sommozzatori della Guardia costiera di Messina che con un intervento particolarmente complesso si sono immersi nelle torbide acque delimitate dai dispositivi antinquinamento e con l’installazione di alcuni cunei hanno sigillato ermeticamente le fuoriuscite di materiale inquinante.

Attualmente il motopesca è dunque in sicurezza e nei prossimi giorni verrà completamente rimosso dal fondo. (AGI)

© Riproduzione riservata