Andavano a 177 all'ora sulla statale Agrigento-Caltanissetta, beccati dal telelaser

C'è chi scambia la raddoppiata strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, per il tracciato di una pista da corsa. E chi, senza aver mai conseguito la patente di guida, si mette al volante delle auto dopo aver bevuto o forse anche consumato stupefacenti. Fra innovativo tele laser e il “classico” etilometro, la polizia Stradale di Agrigento - anche durante l'ultimo fine settimana - ha provato, e c'è riuscita, a scongiurare le cosiddette “stragi del sabato sera”.

Undici gli automobilisti sanzionati per guida ad alta velocità, per non aver rispettato il limite imposto. E fra loro anche tre che sono stati pizzicati a sfrecciare a 177 chilometri orari. Per tutti e tre, naturalmente, la patente di guida s'è dissolta in un soffio.

Ad inchiodare i tre “piloti”, così come tutti gli altri automobilisti con il piede pesante, è stato il nuovo tele laser “Trucam” della polizia Stradale. Si tratta di un'apparecchiatura di ultima generazione, dotato di una videocamera che è in grado di generare brevi video come prova delle infrazioni accertare.

