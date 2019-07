San Leone, un cane aggredisce i proprietari e un poliziotto: 2 feriti

Partono per le vacanze insieme al loro cane ma, una volta arrivati a San Leone con il loro camper, il Jack Russell Terrier si avventa contro i propri padroni. Uno dei due francesi, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici gli hanno applicato una decina di punti di sutura. Immediato l'intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Un agente è stato anche aggredito dall'animale ed è rimasto leggermente contuso ad un braccio.

Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell'azienda sanitaria provinciale che hanno preso in consegna l'animale che è stato ricoverato in una struttura adeguata dove ne verrà valutata la pericolosità.

