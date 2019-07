Il Parco delle Terme è ancora chiuso: protesta a Sciacca

Il parco delle Terme di Sciacca è ancora chiuso e sul bando per la gestione delle strutture non ci sono novità. Come si legge nell'articolo di Giuseppe Pantano, ieri mattina per protesta l'ex sindaco di Sciacca, Ignazio Messina, con alcuni componenti dell'associazione «Ora Basta!», si sono piazzati davanti al cancello chiuso del parco dove hanno tenuto una conferenza stampa.

«Ancora oggi le terme sono chiuse - dice Messina - e noi ci stiamo battendo come associazione. Anche il giardino che doveva aprire ha i lucchetti messi. Staremo qui con forza almeno fino a quando il giardino non viene aperto. C'è un silenzio assordante. Il Comune ha le carte in regola per fare il bando e dare a privati la gestione delle terme e non lo fa. Da parte delle istituzioni c'è un silenzio assordante. Il Comune ha avuto in concessione i beni e non li prende e non li gestisce. Si può fare il bando per concedere il patrimonio termale e farlo funzionarie».

