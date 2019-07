Incidente stradale, muore dopo 2 mesi agonia l'ispettore vigili di Ribera

È morto all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove si trovava ricoverato da due mesi, Domenico Musso, ispettore della polizia municipale di Ribera, coinvolto in un incidente stradale il 26 aprile scorso mentre era alla guida dell’auto di servizio.

Aveva 63 anni, e sarebbe andato a breve in pensione. Musso lascia la moglie e due figli. L’incidente si era verificato in

contrada Magazzolo. L’ispettore stava rientrando a Ribera dopo una missione in prefettura. Gravemente ferito, era stato soccorso e ricoverato.

