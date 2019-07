Sotto il materasso cocaina e 1.500 euro: 40enne arrestato per spaccio a Ribera

Un tunisino di 40 anni arrestato per spaccio di droga a Ribera. I carabinieri avevano notato un sospetto viavai dalla sua abitazione e dopo giorni di indagini hanno deciso di perquisirla.

Sotto un materasso della camera da letto, l'uomo aveva nascosto tredici involucri di cocaina di circa 10 grammi, ma non solo: in casa c'era un bilancino digitale di precisione e banconote per un valore di circa 1.500 euro. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri.

L'uomo, A.B., disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.

