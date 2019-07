Sequestrata la nave Alex, migranti sbarcati a Lampedusa: l'hotspot al collasso

Prima notte nell’hotspot di Lampedusa per i migranti sbarcati ieri da nave Alex di Mediterranea. Hanno toccato terra intorno all’1.30 dopo la notifica del sequestro probatorio d’iniziativa della guardia di finanza del veliero, al comandante Tommaso Stella, unico indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le condizioni dei migranti sono discrete.

Alcuni, particolarmente provati, ieri sono stati assistiti da personale sanitario giunto con delle ambulanze.

Nella notte la guardia di finanza ha perquisito la barca Alex della Ong Mediterranea. Perquisizione che è stata effettuata dopo lo sbarco di tutti i migranti. Sono stati acquisiti documenti e non è escluso che nelle prossime ore vengano acquisiti anche i video realizzati dai giornalisti che erano a bordo del veliero. L’informativa verrà poi, verosimilmente entro oggi, trasmessa dalle Fiamme gialle alla Procura di Agrigento. Risulta indagato, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il capitano Tommaso Stella.

Risponde oltre che di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di violazione degli articoli 1099 e 1100 del codice di navigazione, rispettivamente disobbedienza e resistenza o violenza a nave da guerra. Lo ha riferito la portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba. Gli stessi reati che erano contestati alla comandante della Sea Watch Carola Rackete.

Intanto scoppia l’hotspot di Lampedusa dove nella notte sono giunti i 46 di nave Alex di Mediterranea. Rispetto a una capienza di 97 persone, spiega il sindaco Totò Martello, i migranti presenti superano il numero di 200, consequenza dei mini sbarchi che si susseguono sull'isola.

«Dovrebbere restare 24-48 ore secondo le norme - accusa - ma restano a lungo. Non si capisce se abbiano trasformato il centro in ben altro... Ce lo spieghino».

«Il malessere nell’isola? Colpa di Salvini che fa diventare un caso eccezionale lo sbarco di piccoli gruppi ogni volta che c'è di mezzo una Ong. In questo modo fa crescere all’esterno la sensazione che siamo sotto assedio e qui da noi monta la tensione per il clima ingiustificato che si crea». Lo dice all’Agi il sindaco di Lampedusa Totò Martello. «Qui gli sbarchi non si sono mai fermati, altro che porti chiusi...», aggiunge, la gente è sempre stata accogliente, ma vuole normalità, non ten

