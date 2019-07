Emergenza incendi nell'Agrigentino, a Sambuca arriva un elicottero per gli interventi

Fuoco nell'Agrigentino. I roghi si susseguono e vigili del fuoco e uomini della Forestale sono impegnati in tutta la provincia. Ieri due incendi hanno interessato Castrofilippo dove due incendi ma non si sono registrati danni a cose o persone. Intanto, a Naro, i carabinieri, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, hanno arrestato un presunto piromane.

Dalla prossima settimana, un elicottero per gli interventi antincendio rimarrà stabilmente a Sambuca pronto a intervenire per i roghi nell'Agrigentino e anche nel Trapanese.

