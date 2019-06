Auto in giro senza assicurazione ad Agrigento, 7 sequestri in poche ore

In giro al volante di un'autovettura non assicurata, magari anche senza cintura allacciata e parlando al telefono cellulare. Il quadro che viene fuori dalla raffica di controlli - realizzati dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento - non è per niente positivo. È anzi decisamente allarmante e disegna una serie di automobilisti, specie che non si estingue, indisciplinati e menefreghisti.

È iniziata l'operazione «Estate sicura». Non soltanto lungo le principali strade statali dell'Agrigentino, ma anche nel centro della città dei Templi e nel quartiere balneare - quello più visitato e frequentato in questo periodo dell'anno - di San Leone. A realizzare i controlli su strada, una raffica di accertamenti, sono stati - su disposizione del questore Rosa Maria Iraci - proprio i poliziotti della sezione Volanti.

