"Estate sicura", si intensificano i controlli anche ad Agrigento: vertice alla polstrada

Con l'arrivo dell'estate si intensificano i controlli sulle strade. Anche ad Agrigento la macchina organizzativa è già partita. "Impegneremo un numero notevole di pattuglie per intensificare i controlli sulle principali arterie della provincia di Agrigento. Come sempre ci saranno delle giornate particolarmente caotiche, chiamate da bollino rosso o addirittura nero", ha dichiarato il dirigente della polizia Stradale Andrea Morreale.

"Estate sicura" prevede, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, la vigilanza lungo le strade provinciali e statali della provincia, con particolare riguardo alle statali 640, 115, 189. Verranno impiegate tutte le apparecchiature speciali, come gli autovelox, i telelaser e l'etilometro.

