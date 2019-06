La nave della Siremar non salpa per Lampedusa, il sindaco: "Basta, blocchiamo il porto"

Per un guasto la nave 'Pietro Novelli' della Siremar stamani non è partita da Porto Empedocle per Lampedusa e il sindaco Totò Martello minaccia una mobilitazione contro la compagnia di navigazione: "Basta, stavolta il porto lo blocchiamo noi", dice all'ANSA. Da una ventina di giorni, la Siremar ha sostituito la "Sansovino", che faceva il collegamento con Lampedusa, con la 'Novelli'.

"Ma questa seconda nave è più piccola, ha appena 15 cabine e un garage ridotto - accusa il sindaco - Molti tir rimangono a terra, capita che non vengano caricati i cassoni per la spazzatura". Il sindaco chiede il rientro della Sansovino. "Se così non sarà lunedì blocchiamo il porto - conclude - Sollecito inoltre la Regione a rescindere il contratto con la Siremar per inadempienza". (ANSA)

